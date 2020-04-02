Главный тренер "Арсенала" Черевченко готов отдать часть зарплаты докторам

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко высказался по поводу приостановки чемпионата России до 31 мая из-за коронавируса. Об этом сообщает Sport24.



"Вопросы по приостановлению чемпионата и дальнейшей ситуации остаются по-любому. Если, как задумали, до 31 мая всё закончится, тогда, конечно, вероятность завершения РПЛ есть. Верю ли я, что всё закончится к лету? Не могу сказать, никто ведь не знает, когда всё прекратится.

Обсуждали ли снижение зарплат? Пока тишина, но, если такие разговоры будут, совместно будем решать и с игроками, и с руководством. Лично я готов на понижение зарплаты. Часть зарплаты я готов отдавать медикам, которые борются с этой заразой", - сказал Черевченко.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В России насчитывается 3,5 тысяч зараженных Covid-19.

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