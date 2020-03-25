Главный тренер "Арсенала" Черевченко рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса

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Главный тренер "Арсенала" Черевченко рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса

Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал, как проходит карантин в его команде, передает пресс-служба клуба.

"В "Арсенале" со всей серьезностью подошли к сложившейся ситуации. Перед паузой в команде прошло собрание, выступил главврач Александр Резепов, объяснил, как вести себя, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В свою очередь, мы дали каждому игроку индивидуальный план занятий. Ребятам есть чем заняться в эти дни.

 Мы постоянно на связи. С Резеповым каждый день созваниваемся, с руководством тоже. Пока совершенно не ясно, сколько продлится все это. 5-6 дней провести дома еще как-то можно, но все равно тяжело сидеть без дела, хочется работать.

Но если в мае не начнем играть, то просто не успеем завершить сезон", - сказал тренер.

РПЛ приостановлена до 10 апреля.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.

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