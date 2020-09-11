Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером клуба
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером первой команды "канониров". Об этом сообщается на официальном сайте.
"Артета хорошо показал себя в роли тренера. И это останется его основной деятельностью Он может дать клубу намного больше", - объяснил перемены спортивный директор лондонцев Эду.
12 сентября лондонский клуб встретится с "Фулхэмом" в рамках АПЛ. Начало - в 14:30 (мск).
А еще: Экс-игрок "Арсенала" Манноне стал игроком "Монако"| http://soccernews.ru
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|3
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|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|27
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18