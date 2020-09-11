Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером клуба

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером первой команды "канониров". Об этом сообщается на официальном сайте.

"Артета хорошо показал себя в роли тренера. И это останется его основной деятельностью Он может дать клубу намного больше", - объяснил перемены спортивный директор лондонцев Эду.

12 сентября лондонский клуб встретится с "Фулхэмом" в рамках АПЛ. Начало - в 14:30 (мск).

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