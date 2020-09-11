Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером клуба

Теги микель артетаарсенал лондон

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером клуба

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером первой команды "канониров". Об этом сообщается на официальном сайте.

"Артета хорошо показал себя в роли тренера. И это останется его основной деятельностью Он может дать клубу намного больше", - объяснил перемены спортивный директор лондонцев Эду.

12 сентября лондонский клуб встретится с "Фулхэмом" в рамках АПЛ. Начало - в 14:30 (мск).

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