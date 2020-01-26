Главный тренер "Аталанты" подвел итоги матча с "Торино"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Торино" (7:0). Об этом сообщает DAZN.
"Если бы мы всегда так играли, мы бы возглавляли таблицу! Но, увы, бывают периоды, когда мы проседаем психологически или физически, и именно тогда мы теряем очки.
Но иногда мы выдаем отличные выступления против больших клубов.
О матче с "Валенсией" мы пока не думали", - сказал Гасперини.
Напомним, 19 февраля "Аталанта" сыграет с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В турнирной таблице Серии А клуб занимает 4 место.
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