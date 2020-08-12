Главный тренер "Аталанты" рассказал об ожиданиях от матча с ПСЖ

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ.

Встреча состоится сегодня, 12 августа, в Лиссабоне. Начало - в 22:00 (мск).

"Нужно сделать все возможное, чтобы достойно представить наш регион. Как я и говорил, всегда можно подарить людям улыбку.

Мы показали, что наша команда без еврокубкового опыта может преуспеть в Лиге Чемпионов за свет воли к победе и мотивации. Людям это нравится. На нас лежит большая ответственность, мы не должны разочаровывать людей.

Раньше мы с ПСЖ не встречались. Но в этой Лиге чемпионов мы всегда проводили лучше вторую игру - и с загребским "Динамо", и с "Шахтером", и с "Манчестер Сити", - передает слова цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

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