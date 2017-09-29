Главный тренер "Атлетика": "После пропущенного мяча от "Зари" мы рассыпались и перестали играть"

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Главный тренер "Атлетика": "После пропущенного мяча от "Зари" мы рассыпались и перестали играть"Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда пообщался с журналистами после сенсационного поражения басков в матче Лиги Европы против луганской "Зари" (0:1).

"Встреча проходила не по тому сценарию, на который мы рассчитывали, все разочарованы. Получилось хорошее начало поединка, но после пропущенного мяча мы рассыпались и перестали играть.

Стоит вопрос об улучшении игры, а также большей сплоченности команды. Сейчас мы слишком открыты. Уже скоро нас ждёт следующий матч, перед которым необходимо восстановиться и найти подходящую нам линию игры", - сказал он. | http://soccernews.ru

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