Главный тренер "Атлетика": "После пропущенного мяча от "Зари" мы рассыпались и перестали играть"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда пообщался с журналистами после сенсационного поражения басков в матче Лиги Европы против луганской "Зари" (0:1).

"Встреча проходила не по тому сценарию, на который мы рассчитывали, все разочарованы. Получилось хорошее начало поединка, но после пропущенного мяча мы рассыпались и перестали играть.

Стоит вопрос об улучшении игры, а также большей сплоченности команды. Сейчас мы слишком открыты. Уже скоро нас ждёт следующий матч, перед которым необходимо восстановиться и найти подходящую нам линию игры", - сказал он. | http://soccernews.ru