Главный тренер "Аякса" подтвердил скорый уход Зийеха

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подтвердил скорый уход из клуба марокканского полузащитника Хакима Зийеха.

"Я знаю, что он уже подписал контракт с другим клубом. Я бы хотел его сохранить, но есть договорённости. Могу только пожелать ему удачи в новой команде. Не сомневаюсь, что у него получится за границей" - цитирует тен Хага Voetbal International.

Ранее СМИ писали об интересе к Зийеху со стороны "Ливерпуля", "Ромы" и "Лиона".

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