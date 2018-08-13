Главный тренер "Айнтрахта" высказался о матче с "Баварией"

Теги бавария мюнхенайнтрахт франкфурт

Главный тренер "Айнтрахта" высказался о матче с "Баварией"Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер считает, что его команда провалила матч за Суперкубок Германии против "Баварии" (0:5).

Победу мюнхенцев специалист назвал заслуженной.

"Это заслуженный успех "Баварии". Мы играли хорошо в течении первых 20 минут, а затем сдали пароли. "Бавария" играла на очень хороших скоростях. Она создали нам массу проблем. Нам просто не хватало мужества, это не та команда, которая была в конце прошлого сезона. Мы должны проанализировать поражение и упорно трудиться в ближайшие дни", - сказал он. | soccernews.ru

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