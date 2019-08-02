Главный тренер АЗ Слот подтвердил, что Гус Тил близок к переходу в "Спартак"

Главный тренер АЗ Арне Слот заявил, что полузащитник команды Гус Тил в скором времени перейдет в "Спартак".

Ранее сообщалось, что Гус Тил в скором времени прибудет в Москву.

"Тил уже на пути в Россию. Возможно, он уже там, но это не точно", - сказал Слот.

21-летнему футболисту предстоит пройти в Москве медицинское обследование после чего станет известно, на какой срок он перейдет в "Спартак".

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