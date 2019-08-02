Главный тренер АЗ Слот подтвердил, что Гус Тил близок к переходу в "Спартак"

Теги спартак москвагус тилаз

Главный тренер АЗ Слот подтвердил, что Гус Тил близок к переходу в "Спартак"

Главный тренер АЗ Арне Слот заявил, что полузащитник команды Гус Тил в скором времени перейдет в "Спартак".

Ранее сообщалось, что Гус Тил в скором времени прибудет в Москву.

"Тил уже на пути в Россию. Возможно, он уже там, но это не точно", - сказал Слот.

21-летнему футболисту предстоит пройти в Москве медицинское обследование после чего станет известно, на какой срок он перейдет в "Спартак".

А еще: Йордан Ларссон сфотографировался в футболке "Спартака" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии

Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов