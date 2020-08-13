Главный тренер "Барселоны" Сетьен сравнил Месси с Левандовским

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен перед 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" рассказал, что думает о форварде немецкого клуба Роберте Левандовском.

"Он хороший игрок, я считаю, что он находится на одном уровне с Месси. Думаю, это понятно.

Он проводит невероятный отрезок, ему хорошо помогают партнеры по команде.

Он хорош, но Лео тоже. Мы видели, как он играл против "Наполи". Хорошо, что эти футболисты играют, и мы можем ими наслаждаться", - сказал Сетьен.

Напомним, "Барселона" и "Бавария" встретятся завтра, 14 августа. Начало - в 22:00 (мск).

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