Главный тренер "Барселоны" Сетьен уверен, что Месси завершит карьеру в клубе

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен сказал, что капитан каталонцев Лионель Месси до конца карьеры будет играть в стане "сине-гранатовых". Об этом сообщает TV3.

"Не верю, что какие-то внутренние разногласия влияют на Месси. Я уверен, что он останется и завершит свою карьеру на "Камп Ноу", - сказал Сетьен.

32-летний аргентинец выступает в "Барселоне" с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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