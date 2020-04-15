Главный тренер "Барселоны" Сетьен уверен, что Месси завершит карьеру в клубе

4 Теги кике сетьенбарселона

Главный тренер "Барселоны" Сетьен уверен, что Месси завершит карьеру в клубе

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен сказал, что капитан каталонцев Лионель Месси до конца карьеры будет играть в стане "сине-гранатовых". Об этом сообщает TV3.

"Не верю, что какие-то внутренние разногласия влияют на Месси. Я уверен, что он останется и завершит свою карьеру на "Камп Ноу", - сказал Сетьен.

32-летний аргентинец выступает в "Барселоне" с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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Комментарии

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andi
андрей

Да куда он денется Месси ведь кроме Барсы он не где не сможет играть.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Нужно дать Месси отдых ... лучше всего постоянный. А то с пёшеходом и его 300 метрами за матч мы далеко не заедем, это при том, что за Барсу много отрабатывают судьи (как например в матче с Валенсией, сорвали голевую атаку мышей). Нужно прощаться со всем старым балластом с Лео во главе! Visca el Barca!

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шнюк
шнюк

Странно, новость про Месси, а дурачок сбежавший с дурки её ещё не заплевал говном)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Странно,новость про Месси,а ты успел оставить комментарий раньше меня)

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