Главный тренер "Барселоны" Сетьен высказался о ВАР

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Главный тренер "Барселоны" Сетьен высказался о ВАР

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что думает о системе ВАР.

"Все меньше и меньше понимаю ВАР. Думаю, это инструмент, делает футбол справедливее, но сейчас его недостаточно из-за того, как интерпретируются моменты", - цитирует Сетьена As.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего "Реала" на четыре очка.

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