Главный тренер "Баварии" Флик повторил достижение Гвардиолы в мюнхенском клубе
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик во главе мюнхенцев одержал 15 побед в первых 18 матчах.
Ранее "Бавария" минимально обыграла "Боруссию" в матче 28-го тура Бундеслиги (1:0).
Таким образом, специалист стал вторым тренером, которому удалось достичь такого результата. Ранее подобного результата добивался наставник "Сити" Хосеп Гвардиола, который возглавлял немецкий клуб с 2013 по 2016 год.
"Бавария" возглавляет 1 место в турнирной таблице Бундеслиги с отрывом в 7 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Фрайбург
|28
|38
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|27
|18