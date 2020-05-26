Главный тренер "Баварии" Флик повторил достижение Гвардиолы в мюнхенском клубе

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик во главе мюнхенцев одержал 15 побед в первых 18 матчах.



Ранее "Бавария" минимально обыграла "Боруссию" в матче 28-го тура Бундеслиги (1:0).



Таким образом, специалист стал вторым тренером, которому удалось достичь такого результата. Ранее подобного результата добивался наставник "Сити" Хосеп Гвардиола, который возглавлял немецкий клуб с 2013 по 2016 год.



"Бавария" возглавляет 1 место в турнирной таблице Бундеслиги с отрывом в 7 баллов.

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