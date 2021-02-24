Главный тренер "Баварии" Флик продолжил феноменальную серию в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик по-прежнему не потерпел ни одного поражения в своей карьере в Лиге Чемпионов.

В первом матче 1/8 финала мюнхенский клуб разгромил римский "Лацио" со счетом 4:1. Таким образом, беспроигрышная серия Флика достигла 15 матчей (14 побед и 1 ничья).

Флик занимает второе место в истории по длительности серии без поражений в Лиге Чемпионов с момента дебюта в турнире. Рекорд принадлежит Луи ван Галу, который с 1994 по 1996 годы не проигрывал с "Аяксом" на протяжении 19 матчей подряд.

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