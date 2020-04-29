Главный тренер "Баварии" Флик провел телефонный разговор с Лероем Сане

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик созвонился с форвардом "Манчестер Сити" Лероем Сане, утверждает Bild.

По информации издания, специалист около получала беседовал с 24-летним игроком о его возможном переходе в немецкий клуб.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова купить Сане, однако клуб не может договориться с "Сити" о трансферной стоимости. Трансферная стоимость игрока - 80 миллионов евро.

В этом сезоне Сане из-за разрыва крестообразных связок колена провел всего один матч.

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