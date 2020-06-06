Главный тренер "Баварии" Флик высказался о переходе Вернера в "Челси"
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался по поводу возможного перехода нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси".
Ранее сообщалось, что лондонский клуб согласовал контракт с футболистом. В игроке также заинтересованы "Бавария" и "Ливерпуль".
"Тимо - отличный футболист, который много забивает. Думаю, "Челси" совершил хороший трансфер, если это достоверная информация", - цитирует Флика Sports Mole.
В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19