Главный тренер "Баварии" Флик высказался о переходе Вернера в "Челси"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался по поводу возможного перехода нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси".



Ранее сообщалось, что лондонский клуб согласовал контракт с футболистом. В игроке также заинтересованы "Бавария" и "Ливерпуль".



"Тимо - отличный футболист, который много забивает. Думаю, "Челси" совершил хороший трансфер, если это достоверная информация", - цитирует Флика Sports Mole.

В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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