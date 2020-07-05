Главный тренер "Баварии" оценил шансы Левандовски может выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик выразил мнение, что польский нападающий его команды Роберт Левандовски способен выиграть "Золотой мяч" в 2020 году.

"Левандовски уверен в своем уровне. Если посмотреть на его голы, то можно увидеть, что он забил 34 мяча в Бундеслиге. Его вполне можно представить как обладателя "Золотого мяча". Он заложил фундамент для этого", - приводит слова Флика Goal.

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 51 гол и отдал шесть результативных передач. Поляк стал лучшим бомбардиром чемпионата и Кубка Германии.

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