Главный тренер "Баварии" подчеркнул, что команде необходимы новички перед возобновлением сезона

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик сказал, что команде необходимы новые футболисты.

19 января "Бавария" встретится с "Гертой" в рамках 18-го тура чемпионата Германии.

"Бавария" сейчас не в оптимальном положении с нынешним составом и этим большим количеством травм. Нам необходимо усиление. Как минимум два новичка: защитник и вингер", - цитирует Флика Süddeutsche Zeitung.

"Бавария" после 17 туров чемпионата Германии занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 33 балла.

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