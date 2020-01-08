Главный тренер "Баварии" подчеркнул, что команде необходимы новички перед возобновлением сезона
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик сказал, что команде необходимы новые футболисты.
19 января "Бавария" встретится с "Гертой" в рамках 18-го тура чемпионата Германии.
"Бавария" сейчас не в оптимальном положении с нынешним составом и этим большим количеством травм. Нам необходимо усиление. Как минимум два новичка: защитник и вингер", - цитирует Флика Süddeutsche Zeitung.
"Бавария" после 17 туров чемпионата Германии занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 33 балла.
А еще: В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока| http://soccernews.ru
главное
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов.
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
-
Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов
-
Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб
Лента новостей
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" рассматривает Чичарито замену Ибрагимовичу
-
3
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Льорис приступил к тренировкам после травмы локтя
-
"Бешикташ" интересуется Робертом Маком
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов.
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
"Челси" хочет купить форварда "Метца" Диалло за 20 млн евро
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
-
Главный тренер "Баварии" подчеркнул, что команде необходимы новички перед возобновлением сезона
-
Защитник "МЮ" Магуайр из-за травмы бедра может выбыть на долгий срок
-
Вальверде высказался о формате нового Суперкубка Испании
-
Маркизио: "Надеюсь, Ибрагимович встряхнёт "Милан"
-
ЦСКА готов приобрести форварда "Удинезе" Визеу
-
Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов
-
5
Рэшфорд заявил, что "МЮ" играет на 50% своих возможностей
-
2
Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб
-
Мхитарян из-за травмы выбыл на долгий срок
-
21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто
-
5
Хитцльспергер заявил, что не жалеет о том, что признался нетрадиционной сексуальной ориентации
-
Карпин сыграл в хоккей с Евгением Савиным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12