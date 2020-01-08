Главный тренер "Баварии" подчеркнул, что команде необходимы новички перед возобновлением сезона

Теги бавария мюнхенханси флик

Главный тренер "Баварии" подчеркнул, что команде необходимы новички перед возобновлением сезона

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик сказал, что команде необходимы новые футболисты.

19 января "Бавария" встретится с "Гертой" в рамках 18-го тура чемпионата Германии.

"Бавария" сейчас не в оптимальном положении с нынешним составом и этим большим количеством травм. Нам необходимо усиление. Как минимум два новичка: защитник и вингер", - цитирует Флика Süddeutsche Zeitung.

"Бавария" после 17 туров чемпионата Германии занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 33 балла.

А еще:  В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании

"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов