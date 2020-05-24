Главный тренер "Баварии" прокомментировал победный матч команды над "Айнтрахтом"
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о победном матче с "Айнтрахтом" (5:2) в матче 27-го тура чемпионата Германии.
"Очень доволен второй половиной. Мы доминировали, отлично смотрелся Давид Альба. Первый тайм прошел так, как я и хотел. После перерыва мы сделали счет 3:0. В конце чего-то не хватило. Может, концентрации. Проанализируем встречу", - цитирует Флика пресс-служба "Баварии".
"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Боруссию" на 4 очка. "Айнтрах" идет на 13-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|Байер Леверкузен
|27
|53
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|5
|РБ Лейпциг
|26
|51
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Герта
|27
|34
|11
|Кельн
|26
|33
|12
|Унион Берлин
|27
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18