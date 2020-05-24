Главный тренер "Баварии" прокомментировал победный матч команды над "Айнтрахтом"

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Главный тренер "Баварии" прокомментировал победный матч команды над "Айнтрахтом"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о победном матче с "Айнтрахтом" (5:2) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

"Очень доволен второй половиной. Мы доминировали, отлично смотрелся Давид Альба. Первый тайм прошел так, как я и хотел. После перерыва мы сделали счет 3:0. В конце чего-то не хватило. Может, концентрации. Проанализируем встречу", - цитирует Флика пресс-служба "Баварии".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Боруссию" на 4 очка. "Айнтрах" идет на 13-м месте.

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10 Герта Герта 27 34
11 Кельн Кельн 26 33
12 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
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