Главный тренер "Баварии" высказался о Смолове

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Главный тренер "Баварии" высказался о Смолове

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом" оценил игру нападающего Федора Смолова.

"По анализу мне понравился Смолов. Это качественный соперник, против которого нужно играть сконцентрировано. "Локомотив" действует от обороны и быстро переходит к атаке. У них все хорошо отлажено", - цитирует тренера "СЭ".

Встреча "Локомотива" с "Баварией" состоится 27 октября в Москве. Начало игры - в 20:55 (мск).

А еще: Антон Миранчук высказался о предстоящем матче ЛЧ с "Баварией"| http://soccernews.ru
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