Главный тренер "Баварии" высказался о Смолове
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом" оценил игру нападающего Федора Смолова.
"По анализу мне понравился Смолов. Это качественный соперник, против которого нужно играть сконцентрировано. "Локомотив" действует от обороны и быстро переходит к атаке. У них все хорошо отлажено", - цитирует тренера "СЭ".
Встреча "Локомотива" с "Баварией" состоится 27 октября в Москве. Начало игры - в 20:55 (мск).
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|Команда
|М
|О
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|32
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|Байер Леверкузен
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|32
|59
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|32
|35
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|32
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|32
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|32
|20