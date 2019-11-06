Главный тренер "Байера" поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Главный тренер "Байера" Петер Бос рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико". Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

"У нас мизерные шансы на выход из группы, и мы это знаем. Но мы будем биться в Лиге Чемпионов. Наша цель - еврокубки после зимней паузы, а для этого надо побеждать.

"Атлетико" может навязать свой стиль игры с упором на физическую борьбу, но мы и сами можем сделать это. Мы доказали в Мадриде, что способны на это", - сказал Бос.

У "Байера" после 3-х туров 0 баллов и последнее место, однако на попадание в плей-офф Лиги Европы шансы есть.

Матч "Байер" - "Атлетико" состоится сегодня, 6 ноября. Начало - в 23:00 (мск).

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