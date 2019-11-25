Главный тренер "Байера" прокомментировал интерес "Ювентуса" к Миранчуку

Главный тренер "Байера" Петер Бош прокомментировал интерес "Ювентуса" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется туринский клуб.

"Миранчук хороший и сильный футболист, но не мне нужно давать советы "Ювентусу" по трансферной политике", - сказал Бош.

Напомним, что 26 ноября "Локомотив" сыграет с "Байером" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

У "железнодорожников" и подопечных Боса по три балла после 4 туров Лиги Чемпионов.

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