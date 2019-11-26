Главный тренер "Байера" прокомментировал победу над "Локомотивом"

Главный тренер "Байера" Петер Бош рассказал, что думает о победе своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом" (2:0). Об этом сообщает Sport24.

"Мы рады такому результату. Первый тайм нам, очевидно, не удался. Вторым я доволен больше и думаю, мы заслужили эту победу. "Локомотив" - качественная команда, но, если в первой встрече мы подарили им два гола, сегодня таких ошибок мы не допускали", - сказал Бош.

Напомним, команды встречались в 1-ом туре группового этапа ЛЧ. Та встреча закончилась в пользу "железнодорожников" со счетом 1:2.

Таким образом, "Локомотив" с 3 баллами замыкает группу D. "Байер" с 6 очками располагается на 3 месте.

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико". "Байер" встретится с "Ювентусом". Матчи состоятся 11 декабря.

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