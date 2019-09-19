Главный тренер "Базеля": "Могли забить и больше пяти голов "Краснодару"

Теги базелькраснодар

Главный тренер "Базеля": "Могли забить и больше пяти голов "Краснодару"

Наставник "Базеля" Марсель Коллер рассказал, что думает о победном матче своей команды в 1-ом туре группового этапа Лиги Европы с "Краснодаром" (5:0). Об этом сообщает ТАСС.

"У "Краснодара" есть сильные игроки, мы готовились к сопернику. У нас, конечно были ошибки, и "Краснодар" мог нас наказать, однако 5:0 - крупный результат. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом", - сказал тренер.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Краснодар" сыграет с "Хетафе", встреча состоится 3 октября. "Базель" в этот же день встретится с "Транзаспором".

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