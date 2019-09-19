Главный тренер "Базеля": "Могли забить и больше пяти голов "Краснодару"
Наставник "Базеля" Марсель Коллер рассказал, что думает о победном матче своей команды в 1-ом туре группового этапа Лиги Европы с "Краснодаром" (5:0). Об этом сообщает ТАСС.
"У "Краснодара" есть сильные игроки, мы готовились к сопернику. У нас, конечно были ошибки, и "Краснодар" мог нас наказать, однако 5:0 - крупный результат. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом", - сказал тренер.
Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Краснодар" сыграет с "Хетафе", встреча состоится 3 октября. "Базель" в этот же день встретится с "Транзаспором".
Не пропустите: УЕФА определила четырёх номинантов на звание лучшего гола 1-го тура группового этапа ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Главный тренер "Базеля": "Могли забить и больше пяти голов "Краснодару"
-
Экс-тренер "Краснодара" Шалимов назвал причину разгромного поражения
-
Эмери прокомментировал победный матч "Арсенала" с "Айнтрахтом"
-
ЧФР обыграл "Лацио", а "Селтик" и "Ренн" закончили ничьей
-
"Арсенал" разгромил "Айнтрахт", "Стандард" обыграл "Виторию"
-
"Севилья" обыграла "Карабах", АПОЭЛ не смог переиграть "Дюделанж"
-
ПСВ переиграл "Спортинг", ЛАСК минимально обыграл "Русенборг"
-
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме", а "Копенгаген" одолел "Лугано"
-
Уткин рассказал, что Федун предложил проверять судей на детекторе лжи
-
3
"Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы
-
13-й тур РПЛ будет посвящен памяти Льва Яшина
-
Дивеев и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Лудогорцем"
-
Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси"
-
Форвард "Лиона" Корне продлил контракт с клубом
-
Давид Силва продолжит карьеру в "Интер Майами"
-
Хабиб сфотографировался с Бекхэмом во время матча ПСЖ - Реал
-
Смолов ответил тем, кто называет его "деревом"
-
Ривалдо прокомментировал поражение "Реала" в матче с ПСЖ
-
"Барселона" намерена превзойти отметку в 1 миллиард евро доходов в этом сезоне
-
Легенда "Реала" высказал сомнения по поводу перспектив Зидана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4