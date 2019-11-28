Главный тренер "Базеля" рассказал о настрое команды на матч против "Краснодара"
Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура группового этапа с "Краснодаром". Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Я думаю, "Краснодар" будет играть иначе, чем в первом матче. Тогда мы выиграли 5:0. Однако теперь команда будет на своем поле. Поэтому действовать она будет иначе", - сказал Коллер.
"Базель" после 5 туров ЛЕ занимает 1 место в группе С.
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|4
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|4
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|3
|Базель
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|7
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|4
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|Харт оф Мидлотиан
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|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
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|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
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|Стандард Льеж
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|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
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|10
|2
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|Спортинг Лиссабон
|4
|7
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|Паниониос
|4
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|4
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|4
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|Вильярреал
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|4
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|Лацио
|4
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|Айгалео ФК Афины
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|Группа F
|М
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|1
|АЗ
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|Осер
|4
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|4
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|4
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|Штутгарт
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|Херенвен
|4
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|4
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|Беверен
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|0
|Группа H
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|О
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