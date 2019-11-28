Главный тренер "Базеля" рассказал о настрое команды на матч против "Краснодара"

Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура группового этапа с "Краснодаром". Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Я думаю, "Краснодар" будет играть иначе, чем в первом матче. Тогда мы выиграли 5:0. Однако теперь команда будет на своем поле. Поэтому действовать она будет иначе", - сказал Коллер.

"Базель" после 5 туров ЛЕ занимает 1 место в группе С.

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