Главный тренер "Бенфики": "Мы играли уверенно и спокойно"

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже высказался о победном матче команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом" (3:0).

"Наши футболисты хорошо контролировали эмоции. Мы играли уверенно и спокойно, поэтому провели хорошую игру.

Мы всегда ищем подходящий состав. Главное - понять настрой команды и выбрать лучший стартовый состав исходя из соперника", - сказал тренер.

"Бенфика", набрав 7 очков за 6 туров, расположилась на 3 месте в группе, поэтому продолжит выступать Лиге Европы.

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