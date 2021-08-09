Главный тренер "Бенфики" поделился мнением о предстоящем матче против "Спартака" в Лиге чемпионов

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Главный тренер "Бенфики" поделился мнением о предстоящем матче против "Спартака" в Лиге чемпионовФото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш поделился ожиданиями перед матчем против московского "Спартака" в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче "Бенфика" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:0.

"Витория может быть уволен в случае поражения? Я хочу выиграть, хочу, чтобы "Бенфика" прошла дальше. Я хочу, чтобы Руй Витория продолжил работу в "Спартаке" и выиграл с ним все титулы. Желаю ему удачи, но для меня "Бенфика" важнее.

"Спартаку" нечего терять. Он будет играть на победу.

Мы наконец-то сможем сыграть при своих болельщиках. "Спартак" проиграл в первом матче, но будет рассчитывать на успех здесь. Мы постараемся этого не допустить, и у "Бенфики" есть все необходимое, чтобы сделать это", — сказал португальский специалист

Матч "Бенфика" — "Спартак" состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало — в 22:00 (мск).

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