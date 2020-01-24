Главный тренер "Бешикташа" покинул свой пост
"Бешикташ" отправил в отставку главного тренера команды Абдуллаха Авджи. Об этом сообщается в твиттере клуба.
Кто станет преемником 56-летнего специалиста пока не оглашается.
Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) 24 января 2020 г.
Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.#Beşiktaş pic.twitter.com/HMOxoIC5zD
Напомним, несколько дней назад "Бешикташ" вылетел из Кубка Турции, проиграв в 1/8 финала команде из второй лиги страны. В чемпионате клуб занимает 7 место в турнирной таблице.
Авджи возглавлял команду с конца прошлого сезона.
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