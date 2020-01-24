Главный тренер "Бешикташа" покинул свой пост

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Главный тренер "Бешикташа" покинул свой пост"Бешикташ" отправил в отставку главного тренера команды Абдуллаха Авджи. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Кто станет преемником 56-летнего специалиста пока не оглашается.

Напомним, несколько дней назад "Бешикташ" вылетел из Кубка Турции, проиграв в 1/8 финала команде из второй лиги страны. В чемпионате клуб занимает 7 место в турнирной таблице.

Авджи возглавлял команду с конца прошлого сезона. 

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