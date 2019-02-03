Главный тренер "Бетиса" ярко высказался о Морате и Гризмане

Главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен рассказал, что думает о форвардах "Атлетико" Антуане Гризманне и Альваро Морате.

"Я не хочу выбирать, кто лучше Мората или Гризман, но мы знаем, что Альваро - хороший футболист, и "Челси" заплатил "Реалу" за него 80 миллионов евро.

Он молодой и полон надежд, однако сейчас он не в лучшей форме. Мората и Гризманн - одни из лучших игроков мира", - сказал Сетьен.

Напомним, сегодня, 3 февраля состоится матч "Бетис" - "Атлетико" в Мадриде. Начало - 18:15 (мск).

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