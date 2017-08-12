Главный тренер "Боруссии" прокомментировал будущее Усмана Дембеле

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос прокомментировал будущее атакующего полузащитника Усмана Дембеле.

"Сегодня поговорим с Дембеле. А сейчас мы сосредоточены на игре" - цитирует Боса Deutsche Welle.

Напомним, что Дембеле хочет купить "Барселона", однако "Боруссия" требует за француза внушительную сумму, что затрудняет переговоры. Из-за этого футболист начал саботировать тренировочный процесс.

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