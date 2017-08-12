Главный тренер "Боруссии" прокомментировал будущее Усмана Дембеле
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос прокомментировал будущее атакующего полузащитника Усмана Дембеле.
"Сегодня поговорим с Дембеле. А сейчас мы сосредоточены на игре" - цитирует Боса Deutsche Welle.
Напомним, что Дембеле хочет купить "Барселона", однако "Боруссия" требует за француза внушительную сумму, что затрудняет переговоры. Из-за этого футболист начал саботировать тренировочный процесс.
Не пропустите: Дембеле отписался от страницы дортмундской "Боруссии" в Instagram. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25