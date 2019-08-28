Главный тренер "Браги" поделился ожиданиями от ответного матча со "Спартаком"

Главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту рассказал, чего ждет от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со "Спартаком".



"Нашей целью на каждый матч является забивание голов. Поэтому завтра нашей задачей будет забить "Спартаку".



Не стоит думать о результате прошлого матча. Для нас счёт остаётся 0:0. Нас ждет сложная работа, чтобы выйти в групповой этап. Нужно собраться и много много работать. У "Спартака" 22 титула. Это хорошая команда", - сказал Са Пинту.

Матч "Спартак" - "Брага" состоится завтра, 29 августа. Начало - в 20:15. Первая встреча команд закончилась в пользу португальцев.

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