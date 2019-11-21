Главный тренер "Брешии" выгнал Балотелли с тренировки

Главный тренер "Брешии" выгнал нападающего Марио Балотелли с тренировки, передает La Gazzetta dello Sport.



По данным источника, специалист отстранил 29-летнего игрока от занятий, обвинив его в том, что тот не выкладывается на 100 процентов. После этого Балотелли отправился в раздевалку и покинул базу клуба.



Пресс-служба клуба сообщила, что футболист якобы покинул тренировку из-за замены в двухстороннем матче.

Балотелли начал выступать в "Брешии" с лета 2019 года. Ранее футболист играл в "Интере" "Ман Сити", "Милане", "Ливерпуле", "Ницце" и "Марселе".

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