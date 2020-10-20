Главный тренер "Брюгге" прокомментировал победу над "Зенитом"

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом" (2:1).

"Доволен первым таймом, мы показали хорошую организацию. Но команде не хватало уверенности. Нужно добавить в балансе. Во втором тайме "Зенит" забил, но мы продолжили искать возможность и забили отличный гол.

Мы не можем позволить покупать игроков за 40 миллионов, как "Зенит", мы должны усердно работать с молодыми игроками", - цитирует тренера "СЭ".

Во втором туре группового этапа ЛЧ "Брюгге" встретится с "Лацио". Матч пройдет 28 октября.

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