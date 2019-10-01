Главный тренер "Брюгге" заявил, что знает как бороться с "Реалом"

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман рассказал, что думает о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Я очень верю в своих игроков. Этот матч поможет мне узнать их еще лучше. Игра обещает быть очень интересной.

Мы знаем, как бороться против "Реала". Я хочу видеть, команду, которая будет сражаться с первой и до последней минуты", - сказал тренер.

Напомним, в 1-ом туре ЛЧ "Реал" проиграл ПСЖ со счетом 0:3.

Матч "Реал" - "Брюгге" состоится сегодня, 1 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало - в 19:55 мск.

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