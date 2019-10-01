Главный тренер "Брюгге" заявил, что знает как бороться с "Реалом"
Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман рассказал, что думает о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Я очень верю в своих игроков. Этот матч поможет мне узнать их еще лучше. Игра обещает быть очень интересной.
Мы знаем, как бороться против "Реала". Я хочу видеть, команду, которая будет сражаться с первой и до последней минуты", - сказал тренер.
Напомним, в 1-ом туре ЛЧ "Реал" проиграл ПСЖ со счетом 0:3.
Матч "Реал" - "Брюгге" состоится сегодня, 1 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало - в 19:55 мск.
А еще: Бэйл и Хамес не попали в состав "Реала" на матч с "Брюгге"
опрос
главное
-
Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"
-
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября
-
Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру
-
Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ
-
"Кристал Пэлас" продолжает интересоваться Чаловым
Лента новостей
-
Крал высказался об отставке Кононова из "Спартака"
-
Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО
-
Киран Тирни не сыграет против сборной России
-
Мальдини встретится с Шевченко, чтобы обсудить с ним работу в "Милане"
-
Интересно для тактиков, но скучно для зрителей! Разбираем центральный матч 7 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом"
-
Спортивный директор "Боруссии" сказал, что Санчо уйдет в течение пяти лет
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал Погба проблемным ребенком
-
Главный тренер "Брюгге" заявил, что знает как бороться с "Реалом"
-
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября
-
Игрок "Челси" Баркли угодил в неприятную историю
-
Федотов заявил, что слухи о возможном приходе в "Оренбург" Карреры нервировали игроков
-
Слуцкий опубликовал забавный ролик в инстаграме
-
Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру
-
Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ
-
Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с "Атлетико"
-
Шашков: "Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем!"
-
Игрок "Манчестер Юнайтед" Байи не вернется на поле раньше 2020 года
-
Игроки "Атлетико" встретились с российскими болельщиками
-
Мартиаль пропустит матч Лиги Европы с АЗ из-за травмы
-
Мариу опубликовал фото с тренировки "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4