Главный тренер "Челси" Лэмпард назвал лучшего игрока в мире

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Главный тренер "Челси" Лэмпард назвал лучшего игрока в мире

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о полузащитнике "синих" Н’Голо Канте.

"Канте является отличным примером. Он провел 4-5 невероятных сезонов с точки зрения своего индивидуального успеха.

В этом сезоне он сыграл всего в 40% матчей, и ему это сложно далось. Для нас это большая потеря. Нам нужен Канте. Считаю, что он один из лучших игроков в мире. Я знаю его задолго до того, как возглавил "Челси", - цитирует Лэмпарда BT Sport.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнему полузащитнику проявляют "Реал", "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

В текущем сезоне Канте сыграл за "Челси" 22 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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