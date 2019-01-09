Главный тренер "Челси" намерен приобрести игрока "Борнмута"

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Главный тренер "Челси" намерен приобрести игрока "Борнмута"

"Челси" планирует усилить линию атаки. Лондонцы интересуются Гонсало Игуаином, играющим за "Милан" на правах аренды, а также игроком "Борнмута". Об этом сообщает Sky Sports.

По данным издания, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что в случае неудачи подписания Игуаина, он хочет видеть в команде нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона.

Трансферная стоимость игрока - около 55 миллионов евро.

Англичанин перешел в "Борнмут" в 2014 году, с которым стал чемпионом Англии (Чемпионшип) - 2014/2015.

В текущем сезоне Уилсон участвовал в 23 матчах, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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