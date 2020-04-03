Главный тренер ЦСКА Гончаренко завел инстаграм

Теги цска москвавиктор гончаренко

Главный тренер ЦСКА Гончаренко завел инстаграм

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко завел инстаграм.

В первом посте он выложил видео того, как занимается на тренажере во время карантина.

Вместе с ним занимался его сын.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренировки с сыном в условиях карантина

Публикация от Ганчаренко Виктор (@gancharenko.viktar)

Напомним, все люди должны оставаться дома до конца апреля из-за угрозы заражения Covid-19.

По последним данным, в России зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом. Скончались 34 человека.

 Не пропустите: Агент Бийола прокомментировал будущее игрока в ЦСКА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов