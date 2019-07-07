Главный тренер ЦСКА назвал лидера команды

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Главный тренер ЦСКА назвал лидера команды

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками рассказал, что думает о нападающем команды Федоре Чалове.

Напомним, по итогам минувшего сезона форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ. В 30 матчах он забил 15 голов и сделал 7 ассистов.

"Однозначно Чалов превратился в лидера, учитывая возраст команды. Капитан у нас Акинфеев, но если есть выбор в контрольных матчах, когда Игорь не играет, то Чалов или Васин капитаны", - сказал Гончаренко.

ЦСКА в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги Европы.

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