Главный тренер ЦСКА во второй раз стал отцом

Теги цска москвавиктор гончаренко

Главный тренер ЦСКА во второй раз стал отцом

В семье главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко родилась дочь.

"Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья", - говорится в сообщении ЦСКА, опубликованном на официальном сайте клуба.

41-летний Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством московский клуб становился обладателем Суперкубка России, а также дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России.

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