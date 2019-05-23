Главный тренер ЦСКА во второй раз стал отцом
В семье главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко родилась дочь.
"Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья", - говорится в сообщении ЦСКА, опубликованном на официальном сайте клуба.
41-летний Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством московский клуб становился обладателем Суперкубка России, а также дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал прощальное видео, посвящённое Луишу Нету. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Марио Фернандес хочет перейти в "Атлетико"
-
В РПЛ может увеличиться количество клубов
-
Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе
-
Будущее Сарри в "Челси" зависит от мнения игроков
-
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы, швейцарец поблагодарил президента на русском языке
Лента новостей
-
Магнуссон: "Миссия ЦСКА на оставшуюся часть сезона - быть выше "Спартака"
-
Алвес: "Я на 95 процентов был в "Реале"
-
Защитник "Сассуоло" близок к переходу в "Ювентус"
-
Черышев на костылях отправился на финал Кубка Испании против "Барселоны"
-
Главный тренер ЦСКА во второй раз стал отцом
-
"Штутгарт" не сумел обыграть "Унион" в стыковом матче за место в Бундеслиге
-
Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Сульшера
-
"Барселона" интересуется хавбеком "Жироны" в качестве дублера Суаресу
-
"Зенит" нацелился на вратаря сборной Беларуси
-
Президент "Барселоны" подвел итоги сезона
-
Алвес: "Спорим на Эйфелеву башню, что Неймар не уйдет из ПСЖ"
-
1
Мбаппе недоволен зарплатой Неймара. Один из форвардов может покинуть ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" поборется за Рабьо
-
Неймар уехал из расположения ПСЖ без разрешения главного тренера
-
1
Два основных игрока "Баварии" пропустят финал Кубка Германии
-
В "Арсенале" назвали причину расставания с Рэмзи
-
Нету написал трогательное прощальное письмо "Зениту"
-
"Реал" намерен вновь отдать в аренду Эдегора
-
Клуб АПЛ вступил в борьбу за Фернандеса
-
Роналду посетил этап "Формулы-1"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20