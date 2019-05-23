Главный тренер ЦСКА во второй раз стал отцом

В семье главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко родилась дочь.

"Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья", - говорится в сообщении ЦСКА, опубликованном на официальном сайте клуба.

41-летний Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством московский клуб становился обладателем Суперкубка России, а также дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России.

Не пропустите: "Зенит" опубликовал прощальное видео, посвящённое Луишу Нету. | http://soccernews.ru