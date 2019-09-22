Главный тренер "Динамо" может уйти в отставку



Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на пресс конференции после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:3) не исключил, что он может уйти в отставку.

"Если в ближайших турах мы не справимся, то я объявлю о своей отставке. Сейчас "Динамо" находится на дне таблицы. Что еще нужно сделать, чтобы вы сказали, что у вас не получилось? Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось. Скоро все узнаете", - приводят слова Хохлова российские СМИ.

В летнее трансферное окно московский клуб потратил на усиление состава 35 миллионов евро. Несмотря на это "бело-голубые" занимают лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, одержав всего две победы.

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