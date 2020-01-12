Главный тренер "Динамо" Новиков рассказал о целях команды на вторую часть сезона
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, какую цель перед собой ставит команда на вторую часть сезона.
"Цель "Динамо" - победа в каждом матче. И двигаться постепенно от игры к игре. Мы хотим выигрывать, настроим на это ребят. Психология победителей должна обязательно присутствовать и должна проявляться в каждом моменте на футбольном поле", - сказал Новиков.
После 19 туров РПЛ "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 24 очками.
В рамках 20-го тура чемпионата России "бело-голубые" сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 29 февраля.
А еще: Хавбеком "Уфы" Фоминым интересуются в Европе http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Борнмут" в домашнем матче потерпел поражение от "Уотфорда"
-
"Сампдория" в домашнем матче обыграла "Брешию"
-
Ибрагимович прокомментировал свой первый гол за "Милан"
-
2
Фабиньо: "Мбаппе получит "Золотой мяч" раньше Неймара"
-
Старший сын Месси забил свой первый гол за детскую команду "Барселоны"
-
1
Стало известно, сколько Суарес пропустит из-за травмы
-
Главный тренер "Динамо" Новиков рассказал о целях команды на вторую часть сезона
-
"Боруссия" хочет выкупить права на Хакими
-
"Тамбов" намерен увести Жиркова из "Зенита"
-
1
Ляказетт попался на измене своей девушке
-
Хавбеком "Уфы" Фоминым интересуются в Европе
-
"Астон Вилла" близка к трансферу защитника сборной Хорватии
-
ПСЖ расстанется с Курзавой
-
1
"Севилья" и "Эспаньол" одержали уверенные победы в Кубке Испании
-
"Удинезе" разгромил "Сассуоло" благодаря голу Окаки Чуки
-
"Манчестер Юнайтед" не отпустит Янга в "Интер" бесплатно
-
Хави отказался возглавить "Барселону"
-
Хави оценил свою готовность тренировать "Барселону"
-
1
"Челси" объявил о первом трансфере при Лэмпарде
-
Вальверде разозлился на "Барселону" из-за переговоров с Хави
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15