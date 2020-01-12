Главный тренер "Динамо" Новиков рассказал о целях команды на вторую часть сезона

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Главный тренер "Динамо" Новиков рассказал о целях команды на вторую часть сезона

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, какую цель перед собой ставит команда на вторую часть сезона.

"Цель "Динамо" - победа в каждом матче. И двигаться постепенно от игры к игре. Мы хотим выигрывать, настроим на это ребят. Психология победителей должна обязательно присутствовать и должна проявляться в каждом моменте на футбольном поле", - сказал Новиков.

После 19 туров РПЛ "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 24 очками.

В рамках 20-го тура чемпионата России "бело-голубые" сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 29 февраля.

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