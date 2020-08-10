Главный тренер "Динамо" Новиков высказался о победном матче с "Уралом"

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Главный тренер "Динамо" Новиков высказался о победном матче с "Уралом"

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков высказался по поводу победного матча 1-го тура РПЛ с "Уралом" (2:0).

"Ребята молодцы, мы по делу одержали победу. Она должна была быть крупнее, но мы забили не всё, что могли. Все выполнили план на игру, я благодарен ребятам. Первый тайм был хорош, второй чуть похуже. Команда не отошла от плана ни на секунду, ребята молодцы", - цитирует Новикова "Матч ТВ".

В следующем туре "Динамо" сыграет с "Ротором", а "Урал" встретится с "Рубином".

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