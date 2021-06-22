Главный тренер "Динамо" отреагировал на переход Лаксальта

Теги динамо москвадиего лаксальтсандро шварц

Главный тренер "Динамо" отреагировал на переход Лаксальта

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о переходе в московский клуб уругвайского защитника Диего Лаксальта.

"Диего Лаксальт – качественный футболист. В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащенность, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдает всего себя. К тому же Лаксальт – игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях "Динамо" как левого защитника", – приводит слова Шварца официальный сайт клуба.

28-летний Лаксальт перешел в "Динамо" из "Милана". Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. Ранее он играл за "Дефенсор Спортинг", "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа", "Торино" и "Селтик". За сборную Уругвая сыграл 24 матча.

Не пропустите: Хабиб отреагировал на вылет сборной России с Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английский тренер выразил готовность возглавить сборную России

Английский тренер выразил готовность возглавить сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов