Главный тренер "Динамо" отреагировал на переход Лаксальта

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о переходе в московский клуб уругвайского защитника Диего Лаксальта.

"Диего Лаксальт – качественный футболист. В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащенность, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдает всего себя. К тому же Лаксальт – игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях "Динамо" как левого защитника", – приводит слова Шварца официальный сайт клуба.

28-летний Лаксальт перешел в "Динамо" из "Милана". Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. Ранее он играл за "Дефенсор Спортинг", "Интер", "Болонью", "Эмполи", "Дженоа", "Торино" и "Селтик". За сборную Уругвая сыграл 24 матча.

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