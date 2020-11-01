Главный тренер "Динамо" подвел итоги матча с "Тамбовом"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался по поводу победного матча 13-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).

"Мы довольны результатом. У нас дебютировали два игрока. В то же время надо извлекать урок из таких матчей, как сегодня", - заявил Шварц в эфире "Матч премьер".

После 13 туров РПЛ "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице.

В следующем туре "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом".

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