Главный тренер "Динамо" подвел итоги матча с "Тамбовом"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался по поводу победного матча 13-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).
"Мы довольны результатом. У нас дебютировали два игрока. В то же время надо извлекать урок из таких матчей, как сегодня", - заявил Шварц в эфире "Матч премьер".
После 13 туров РПЛ "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице.
В следующем туре "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом".
А еще: "Динамо" вырвало победу у "Тамбова" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
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