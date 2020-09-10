Главный тренер "Динамо" рассказал, что должен дать команде новичок Даниил Лесовой

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, какую роль в команде сыграет новичок Даниил Лесовой.

Напомним, футболист несколько дней назад перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала", заключив контракт до 2025 года.

"Нам не хватает индивидуально сильных игроков в группе атаки. В современном футболе игроки передней линии должны уметь легко обыгрывать один в один. Здесь нам есть, в чем усиливаться. Как раз такие варианты мы и искали - тех, кто способен добавить скорости и агрессии в атаке. Лесовой - футболист молодежной сборной России. Рассчитываем, что он усилит нашу игру. Плюс Даниил - универсальный футболист, который может сыграть на любой позиции крайнего хавбека и инсайда. Он способен давать объем, кроме того, характер присутствует, он злой на поле", - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".

13 сентября "Динамо" в рамках 7-го тура РПЛ сыграет с "Рубином". Начало игры - в 16:30 (мск).

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