Главный тренер дортмундской "Боруссии" Фавр продолжит работу с клубом в следующем сезоне

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что главный тренер команды Люсьен Фавр продолжит работу с клубе в следующем сезоне.

Ранее в СМИ писали, что специалист покинет "Боруссию" из-за того, что команда два года подряд занимает 2 место в чемпионате, уступая "Баварии".

"В следующем сезоне тренерский штаб не изменится. Мы пойдем в атаку.

Что касается продления контракта с Фавром - у нас хорошие отношения. Обсудим этот вопрос, когда придет время", - заявил функционер.

Напомним, соглашение тренера с клубом рассчитано до лета 2021 года.

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