Главный тренер дортмундской "Боруссии" заявил, что игрокам потребуется спортивный психолог

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр высказался по поводу предстоящего матча чемпионата Германии против "Шальке".

Игра 26-го тура состоится завтра, 16 мая, и начнется в 16:30 (мск). Этот матч станет первым для команд после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса.

"Матч без болельщиков - другой опыт, нужно хорошо подготовится. Тут важна психология. Когда футболист бьет по воротам, но никто не реагирует, нужно быть готовым. Тут нам поможет спортивный психолог.

Мы не играли в футбол почти два месяца, хорошо, что можно будет проводить по пять замен, это необходимо", - передает слова Фавра Daily Mail.

На данный момент "Боруссия" занимает 2 место в турнирной таблице, "Шальке" располагается на 6 позиции.

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