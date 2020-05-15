Главный тренер дортмундской "Боруссии" заявил, что игрокам потребуется спортивный психолог
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр высказался по поводу предстоящего матча чемпионата Германии против "Шальке".
Игра 26-го тура состоится завтра, 16 мая, и начнется в 16:30 (мск). Этот матч станет первым для команд после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса.
"Матч без болельщиков - другой опыт, нужно хорошо подготовится. Тут важна психология. Когда футболист бьет по воротам, но никто не реагирует, нужно быть готовым. Тут нам поможет спортивный психолог.
Мы не играли в футбол почти два месяца, хорошо, что можно будет проводить по пять замен, это необходимо", - передает слова Фавра Daily Mail.
На данный момент "Боруссия" занимает 2 место в турнирной таблице, "Шальке" располагается на 6 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16