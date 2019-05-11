Главный тренер "Енисей" дал три выходных команде после вылета из РПЛ

Теги енисей красноярскдмитрий аленичевкраснодар

Главный тренер "Енисей" дал три выходных команде после вылета из РПЛ

Сегодня, 11 мая, "Енисей" в домашнем матче проиграл "Краснодару" (0:4) в рамках 28-го тура РПЛ. Красноярский клуб вылетел из Премьер-Лиги за два тура до окончания сезона. 

По данным Sport24, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев дал игрокам своей команды три выходных после матча с "Краснодаром".

"Енисею" еще предстоит сыграть с "Динамо" 19 мая и "Зенитом" 26 мая. 

Команда занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 баллов.

Не пропустите: Пресс-служба "Енисея": "Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ. Здесь круто, но будьте готовы ко всему!"| http://soccernews.ru
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