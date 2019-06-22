Главный тренер "Енисея" Алексеев подвел итоги первого матча в межсезонье с "Томью"

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Главный тренер "Енисея" Алексеев подвел итоги первого матча в межсезонье с "Томью"

Главный тренер "Енисея" Александр Алексеев рассказал, что думает о результатах своей команды после первого контрольного матча в межсезонье с "Томью" (0:0).

"Мы занимались только 6 дней в двухразовом режиме, просматривали футболистов, сыграли на утомлении плюс дорога. В принципе первую игру провели достойно. Переход с искусственного покрытия на естественное также нелегко дался команде. Рад, что ребята работают хорошо, все отдаются игре, как ветераны, так и молодежь. Этот матч дал нам первую игровую практику и позволил просмотреть новых футболистов. Хотели выиграть, но в данный момент ничья тоже неплохой результат", - сказал Алексеев.

Напомним, в минувшем сезоне "Енисей" под руководством Дмитрия Аленичева занял 16 место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ. После окончания сезона на смену Аленичеву пришел Алексеев. 

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