Главный тренер "Ференцвароша" рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ с "Ювентусом"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

"Когда играешь на таком уровне, всегда опасаешься. Для нас матч против "Ювентуса" - бонус. Это невероятная возможность представить Венгрию и фанатов "Ференцвароша" в лучшем виде.

У "Ювентуса" несколько лидеров. Кроме Роналду, есть еще Мората и Дибала. Мы не должны на этом зацикливаться. "Ювентус" очень силен, мы должны показать и верить в свой футбол", - цитирует Реброва Football Italia.

Встреча команд пройдет завтра, 24 ноября. Начало игры - в 23:00 (мск).

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